Milazzo, principio d'incendio su aliscafo di rientro da Filicudi: sbarcati i passeggeri

Momenti di panico poco dopo le 14 nel porto di Milazzo. L'aliscafo Eraclide della Liberty Lines che stava rientrando da Filicudi a Milazzo dopo aver fatto tappa nelle altre isole, mentre stava attraccando al pontile di via Rizzo avrebbe avuto, per cause da accertare, un surriscaldamento del vano motore che ha determinato un principio d'incendio.

I passeggeri sono stati fatti sbarcare tempestivamente mentre l'equipaggio ha cercato di domare le fiamme in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti dopo pochi minuti. Sul posto anche la Capitaneria di porto. Il mezzo ovviamente dovrà essere sostituito per assicurare i regolare collegamenti verso l'Arcipelago.

