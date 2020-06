Guasto a Fiumefreddo, meno acqua per le zone centro e nord di Messina

Disagi in vista a Messina per quanto riguarda il sistema idrico. Il sistema di telecontrollo di Amam ha evidenziato un disservizio all'approvvigionamento energetico pompaggio della Centrale di Torrerossa, a Fiumefreddo di Sicilia.

Le squadre dei tecnici stanno recandosi sui luoghi a valutare l'entità del danno e dei tempi per ripristinare la funzionalità dell'impianto che consente l'approvvigionamento idrico della città di Messina.

Per questo, prudenzialmente, oggi sabato 27 giugno l'erogazione nelle zone del centro e zona nord della città avverrà in forma ridotta, per evitare lo svuotamento dei serbatoi che alimentano la rete idrica messinese.

Ogni aggiornamento sarà fornito tempestivamente, appena sarà chiaro l'iter di riparazione del guasto. Per le situazioni di emergenza che dovessero presentarsi, Amam rammenta che è attivo 24 ore al giorno l'help desk telefonico al numero 090.3687711.

