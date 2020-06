Le società di danza sportiva di Messina in protesta: "Penalizzati dalle restrizioni"

Un flash mob organizzato nella centrale Piazza Cairoli di Messina, per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni in merito allo stato di crisi in cui versano le società di danza sportiva dopo la ripartenza post Covid 19.

Un settore che stenta a ripartire penalizzato da una normativa stringente che non consente di fare utili in modo da potere rispettare gli impegni presi con i fornitori e di pagare gli affitti dei locali. "La nostra paura riguarda anche il rischio che gli allievi che praticano danza, impauriti dagli strascichi della pandemia, ritornino a fare attività solo da settembre prossimo".

A parlare Maria Proscia titolare della MP eventi che da anni promuove la danza sportiva in

città e assiste diverse scuole di danza cittadine fra cui la "Baile de Corazon" del maestro Santino Marino e la "Dream & Passion" del maestro Santi Greco entrambe presenti stasera in piazza con i propri allievi in questo momento delicato che potrebbe segnare la definitiva chiusura di molte realtà cittadine del settore.

© Riproduzione riservata