Isole pedonali a Messina, manca l'intesa sulle aree pedonali: a Torre Faro il nodo è l'orario

Passano gli anni, si avvicendano le amministrazioni, cambiano le stagioni (posto che quelle “di mezzo” non esistono più), ma se c'è qualcosa che non muterà mai è l'animosità con la quale il consiglio comunale, qualsiasi consiglio comunale, discute del tema isole pedonali.

A dividere l'Aula, che da un paio di sedute sembra infilata in una sorta di imbuto, è l'isola pedonale di Torre Faro. Come avvenuto per l'isola pedonale natalizia, l'Amministrazione ha deciso di lasciare la patata bollente interamente nelle mani del consiglio comunale.

Il quale, come tradizione vuole, si è incartato, complice una delibera originaria - profondamente mutata da alcuni emendamenti - che non brillava esattamente per chiarezza e linearità.

