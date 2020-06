Disinfestazione a Messina, interventi nella zona Nord: ecco i villaggi interessati

Messinaservizi Bene Comune prosegue la disinfestazione contro blatte, zecche, formiche, pappataci, pulci e zanzare questa sera a partire dalle 23 in altri villaggi della zona Nord di Messina. In particolare, il servizio sarà espletato a Salice, Gesso, Serre, Sperone, Acqualadrone, S. Saba, Rodia Ortoliuzzo e Marmora.

In più bisogna recuperare le viuzze interne di Ganzirri, perché ieri non è stato possibile a causa della rottura del tubo della lancia di un mezzo. Rimane anche il viale della Libertà e via consolare Pompea, queste ultime invase da giovani fino a tarda mattinata.

Si raccomanda ai cittadini di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano.

La disinfestazione sarà annunciata oltre che sui media e sulle pagine social, anche dalla voce di un operatore su un’auto che girerà i quartieri della città nel giorno interessato dagli interventi. Il programma della giornata sarà sempre anticipato a mezzo stampa e qualora per fattori non prevedibili dovesse essere modificato sarà tempestivamente comunicato.

