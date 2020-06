Emergenza coronavirus, l'appello degli avvocati messinesi: "Far ripartire la giustizia"

Far ripartire il sistema giustizia e superare una crisi senza precedenti che blocca i tribunali. L'avvocatura scende in campo chiedendo un piano straordinario generale e unitario per la messa in sicurezza delle attività e degli edifici giudiziari. Gli avvocati di Messina lamentano che nonostante la ripresa sono ancora pochissimi i processi che si celebrano. Quindi la richiesta di un piano di interventi che consenta la ripresa a pieno regime delle attività giudiziarie.

Un malessere spiegato da Vincenzo Ceraolo, segretario dell'Organismo congressuale forense e da Domenico Santoro, presidente dell'ordine degli avvocati di Messina, Francesco Pizzuto, presidente dell'ordine degli avvocati di Patti e l'avvocato Antonino Centorrino nel corso di una conferenza stampa.

Sono stati illustrati i punti presentati al ministero per fare ripartire la giustizia sottolienando la necessità di far sentire la voce dell'avvocatura

© Riproduzione riservata