Eolie, liberata in mare dopo un mese di cure la tartaruga "Freedom"

È tornata in mare la caretta caretta che era in fin di vita per un amo di palangaro enorme finito nell’esofago. Recuperata in mare è stata operata dalla veterinaria Laura Gulotta e curata per quasi un mese a Filicudi nel centro gestito da Monica Blasi, biologa romana.

«Freedom - dice la biologa - aveva perso tanto sangue e c'erano serie preoccupazioni per il suo salvataggio. Invece è andato bene grazie a tutti i nostri collaboratori non solo eoliani». Caricata su unamotovedetta della guardia costiera la tartaruga Freedom è stata liberata in mare.

© Riproduzione riservata