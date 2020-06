Autoscuola abusiva a Tusa, scattano chiusura e maxi multa

La polizia ha individuato una vera e propria autoscuola abusiva a Tusa. L'attività veniva svolta nell’appartamento di un immobile. Al momento del controllo erano presenti 5 frequentatori.

All’interno dei locali venivano effettuati corsi per il conseguimento di patenti di guida e nella sala dove si tenevano le lezioni erano presenti illustrazioni con cartelloni luminosi, segnaletiche e cartelli illustrativi delle strade e delle intersezioni stradali.

Alcuni dei frequentatori, ai quali era stato consegnato materiale didattico, hanno confermato ai poliziotti che, già in precedenza, erano stati presenti in quei locali per effettuare regolari lezioni di scuola guida.

Gli operatori hanno sanzionato il titolare della scuola guida con una sanzione amministrativa superiore da 11.000 euro con l’intimazione a non proseguire l’attività.

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che nell’immobile già esisteva un’autoscuola, sebbene le relative autorizzazioni fossero state revocate per cessata attività.

© Riproduzione riservata