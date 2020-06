Più bus e tram in circolazione a Messina, ecco il piano di Atm

Al fin di dare una più efficace risposta alla domanda di trasporto pubblico a Messina, di cui si prevede una significativa crescita nelle prossime settimane, Atm ha potenziato il servizio. Ecco il programma:

TRAM

A partire dal 14 giugnio, il Servizio Tranviario sarà esercito anche nelle giornate domenicali/festive con tre vetture e una frequenza di 30 minuti (dal Capolinea Bonino inizio servizio alle ore 06,30 e fine servizio alle ore 21,25) e da lunedì 15.06.20 sarà esercito con n. 6 vetture e una frequenza di 15 minuti (dal Capolinea Bonino inizio servizio alle ore 05,15 e fine servizio alle ore 22,40).

AUTOBUS

Da lunedì 15 giugno sarà ripristinato il servizio in tutto il territorio comunale, come dal Piano delle Linee Feriale, ad eccezione del servizio notturno, il cui ripristino è previsto dal 01.07.2020.

LINEA 1 SHUTTLE

Nella linea Shuttle, dal lunedì al sabato, saranno impiegate 10 vetture con una frequenza di 20 minuti (inizio servizio alle ore 05,00 dal Deposito ATM verso Giampilieri Sup. e Torre Faro e fine servizio alle ore 21,30 con rientro in Deposito ATM). Nelle giornate domenicali/festive saranno impiegate 6 vetture con una frequenza di 30 minuti (inizio servizio alle ore 05,00 dal Deposito ATM verso Giampilieri Sup. e Torre Faro e fine servizio alle ore 21,30 con rientro in Deposito ATM).

Inoltre, tutti i Bus delle Linee con partenza dal Parcheggio Cavallotti in direzione nord (n. 17 Città Nuova, n. 18 S. Michele, n. 19 Via Ogliastro/Giostra, n. 25 Gesso, n. 26 Salice , n. 29 Castanea/Masse, n.30 Curcuraci/Masse , n. 32 Ponte Gallo/Torre Faro, n. 33 Ponte Gallo A/20 e n. 35 Acqualodrone) da lunedì 15.06.20 non transiteranno più dalla via I° Settembre e Via Cesare Battisti, ma transiteranno nel senso seguente: Cavallotti – Via S. Maria Alemanna - sx Viale S. Martino - dx Via Tommaso Cannizzaro - dx Corso Cavour, a seguire percorso regolare.

BIGLIETTI A BORDO

Da mercoledi 17 sarà possibile acquistare i biglietti a bordo dei mezzi solo al costo di 2 euro (come previsto dalle vigenti tariffe). Gli orari ed i percorsi potranno essere consultati sul sito aziendale www.atmmessinaspa.it

© Riproduzione riservata