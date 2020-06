Sant'Agata Militello, 2,3 milioni per l'ammodernamento del depuratore

Per consentire il completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento del depuratore consortile di Sant'Agata di Militello - Acquedolci fino alla potenzialità di 29.100 abitanti equivalenti, il nuovo Commissario unico per la Depurazione Maurizio Giugni ha sottoscritto un atto con la Ciro Menotti e Emma Lavori per un importo di 2,3 milioni di euro.

L'intervento è necessario per il superamento della sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea C-565/10 per la violazione della Direttiva comunitaria sulle acque reflue, per cui l’Italia paga una sanzione pecuniaria. Nei prossimi giorni a Sant'Agata di Militello sarà possibile procedere alla consegna dei lavori e dunque all’apertura dei cantieri.

La nuova Struttura commissariale, istituita dal «Dl Clima» e nominata con Decreto del Presidente del Consiglio l’11 maggio scorso, è guidata dal Commissario Unico Maurizio Giugni e si completa con due subcommissari, Stefano Vaccari e Riccardo Costanza, con l’obiettivo di superare tutte le infrazioni comunitarie in campo fognario depurativo, a cominciare da quelle in stadio più avanzato per le quali l’Italia è già stata condannata dalla Corte di Giustizia Ue, la C-565/10 (comuni sopra i 15 mila abitanti) e la C-85/13 (aree sensibili).

© Riproduzione riservata