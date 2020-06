Sant'Agata di Militello, strage di gatti: almeno 10 randagi avvelenati

Almeno 10 gatti randagi sono stati avvelenati a Sant'Agata di Militello, in contrada Terreforti. I felini venivano rifocillati dai residenti. La certezza del terribile gesto è data dal ritrovamento di una sostanza blu, in prossimità dei luoghi dove sono stati rinvenuti i poveri animali morti.

Gli stessi residenti hanno lanciato l’allarme: stamattina si sono resi conto, che i gatti sono stati avvelenati. Prontamente hanno allertato i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Su 10 gatti presenti, tre sono morti e due sono agonizzanti.

I poveri felini sono in preda a spasmi terribili causati dal veleno che hanno ingerito, appositamente sistemato per sterminarli. Sono stati allertati il sindaco e i carabinieri. Nei giorni scorsi un cane colpito dal proprio padrone con una zappa alla testa e poi seppellito vivo, era stato salvato da alcune persone, si spera che i due gatti in fin di vita possano farcela.

