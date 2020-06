Udienze da remoto a Messina, Aiga Messina mette a disposizione due tablet

Criticità sullo svolgimento delle udienze penali da remoto alla Corte d'Appello di Messina sono state segnalate dall'Aiga. "Successivamente all’emissione del decreto del 18.3.2020 con il quale il Presidente della Corte d’Appello di Messina – sezione Penale ha previsto lo svolgimento delle udienze penali da remoto tramite videoconferenza - si legge in una nota del presidente Aiga Messina, Ernesto Marcianò - Aiga Messina, in particolare nelle persone degli avvocati Sara Marino Merlo (Consigliere Direttivo) e Giuseppe Irrera (past President ed attuale Coordinatore del Dipartimento Penale e Procedura Penale di Aiga Nazionale), ha segnalato la presenza di alcune criticità, prima fra tutte la mancanza di dotazioni tecnologiche a disposizione dei difensori nelle aule".

"Pertanto - prosegue la nota - ferme restando le riserve espresse dall’Avvocatura in merito allo svolgimento delle udienze penali da remoto, al fine di agevolare l’attività dei difensori anche in presenza di tali nuove modalità di celebrazione dei procedimenti previste dalla normativa emanata in ragione dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, Aiga Messina ha sottoscritto con la Corte d’Appello di Messina – sezione Penale, un Protocollo d’Intesa con il quale ha messo a disposizione di tutti gli avvocati 2 SmartPad, con la finalità di consentire i collegamenti in videoconferenza in aula tra difensori e detenuti durante la celebrazione delle udienze attraverso l’utilizzo di tali strumenti informatici. In seguito alla firma del Protocollo i dispositivi sono stati consegnati alla Cancelleria, che avrà cura di fornirli ai difensori all’inizio delle udienze e di custodirli dopo il termine".

