Lavori in via Capuana e via Don Blasco, divieti di sosta e cambi nella circolazione a Messina

Lunedì 8 giugno saranno avviati a Messina i lavori di manutenzione programmata di una condotta fognaria in via L. Capuana. Sino a lunedì 29 nel tratto della strada compreso tra il numero civico 40 e via G. Alessi, per singoli tratti di intervento giornaliero, sarà vietata la sosta su entrambi i lati. Sono stati istituiti, inoltre, il senso unico alternato, il restringimento della carreggiata ed il limite massimo di velocità di 10 km/h.

Al fine di consentire l’esecuzione di sondaggi per indagini geognostiche nella struttura del ponte sul torrente Portalegni, sulla carreggiata di via Don Blasco, sono stati adottati provvedimenti viari. Lunedì 8 e martedì 9, nel tratto di via Don Blasco interessato dagli interventi, vigeranno i divieti di sosta su entrambi i lati e di transito veicolare alternativamente per semicarreggiata; il limite massimo di velocità di 20 km/h in entrambi i sensi di marcia; ed il senso unico alternato nella semicarreggiata di volta in volta non interessata dalle indagini, con regolamentazione mediante collocazione di idonea segnaletica stradale e l’ausilio di movieri dotati di apposite palette.

© Riproduzione riservata