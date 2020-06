Maturità, i nomi di tutti i presidenti delle commissioni di esame a Messina

Tutti membri interni e il presidente della commissione esterno: così si svolgeranno gli esami di maturità che prenderanno il via dal 17 giugno. Oggi sono stati resi noti i nomi dei presidenti di commissione, gli unici a non essere ancora conosciuti dagli studenti, poiché appunto gli altri sono tutti docenti che hanno accompagnato i maturandi in questo ultimo anno di scuola. Di seguito viene pubblicato l'elenco dei presidenti degli istituti superiori di Messina.

ELENCO DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE D'ESAME DI MATURITA' DI MESSINA

Sarà una maturità in forma completamente diversa rispetto agli anni precedenti a causa delle straordinarie norme di precauzione da prendere per contrastare il contagio da coronavirus.

Gli esami saranno in presenza (all'inizio si era prospettata la possibilità di esami on line) e solo orali. Non ci saranno quindi prove scritte come avviene solitamente ma tutto sarà concentrato nel colloquio orale che durerà circa un'ora e partirà da un argomento sul quale lo studente ha realizzato un elaborato interdisciplinare. Rispetto agli anni precedenti, inoltre, verrà dato maggior peso al curriculum degli studenti attraverso il riconoscimento di un maggior punteggio ai crediti.

