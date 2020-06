Messina, al via interventi di messa in sicurezza delle aree sbaraccate a Giostra

Avviati stamani i primi interventi di messa in sicurezza delle aree sbaraccate a Giostra. In osservanza dell’ordinanza sindacale n. 173 del 23 maggio 2020, che ordina ai proprietari dei terreni di provvedere alla pulizia ed evitare rischio di incendi che potrebbero costituire pericolo per la cittadinanza, sotto la guida del geometra Marco Mancuso e su indicazione dell’assessore alla Protezione Civile del Comune di Messina Massimiliano Minutoli, i mezzi comunali stanno provvedendo a creare le aree tagliafuoco.

“Abbiamo voluto che si iniziasse proprio da Fondo De Pasquale – ha evidenziato Minutoli – poiché i rovi e le sterpaglie stavano invadendo già le abitazioni. Continueremo a ripulire le aree di competenza comunale, dando priorità alle zone densamente abitate e successivamente alle strade di accesso ai villaggi. Il Comune di Messina vuole dare un segnale netto a tutti i privati al fine di accelerare gli interventi di pulizia necessari a garantire sicurezza e ottimali condizioni igienico-sanitarie, soprattutto in questo periodo”.

Una programmazione di massima, già stabilita e concordata dal servizio Protezione Civile con l’assessore Minutoli, riguarda gli spazi di competenza comunale e ricadenti a Piano Stella, Santa Lucia sopra Contesse, Via Vecchia Stazione di Gesso, Fondo De Pasquale e Fondo Basile. Si procederà in maniera continua a bonificare gli spazi comunali che non garantiscono la sicurezza sotto tutti gli aspetti.

