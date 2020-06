Messina, riaprono dopo 80 giorni i mercati di Giostra e villaggio Aldisio

Riaprono da domani, dopo 80 giorni, il mercato di Giostra e quello di villaggio Aldisio, per il momento solo quelli. Il comune ha pubblicato l’ordinanza con cui anche questi punto molto frequentati del commercio cittadino possono riprendere la loro attività.

Dunque domani, martedì, riapre i battenti il mercato di viale Giostra ma con delle norme stringenti per quanto riguarda gli ingressi e la sicurezza.

All’ingresso e fra i banchi ci saranno dei volontari che si occuperanno di far mantenere le distanze minime interpersonali. Non sarà possibile l’ingresso laterale fra le bancarelle e le mascherine e i guanti saranno obbligatori per clienti e operatori.

Per questa settimana invece non partiranno i mercati di San Filippo del sabato per scelta degli operatori e di Zir, perché la normativa regionale ancora non lo consente

© Riproduzione riservata