«Arsa», o la creatività che può far rinascere il mondo. In sala il film dei Masbedo girato a Stromboli

Arsa è una ragazza indipendente, che si nutre sin da bambina della forza della sua immaginazione. La sua figura fragile e forte è in sintonia con la potenza naturale dell’isola. «Stromboli è un’isola di cinema e chi ha girato lo ha fatto nelle parti più ovvie, invece noi abbiamo girato nella parte più selvatica, dei grandi canneti – spiega Nicolò Massazza – . E nel nostro film non si vede il vulcano. Volevamo dare un'idea di riserva naturale che rispecchiasse il Mediterraneo e non fosse Stromboli. Non c'è un'inquadratura sul vulcano».

Selvaggia come la protagonista…

«Esattamente, in tutti i termini, emotivamente, esistenzialmente, e la protagonista è come quella natura. I suoi stessi colori, il colore degli occhi, il colore della pelle. C'è la solitudine, i silenzi, il corpo, la fisicità, in una situazione molto solipsistica, perciò Gala è stata eccezionalmente brava».

Una diciottenne che non ha rapporto con la tecnologia e vive di immaginazione, di creatività: è una cosa quasi surreale oggi?

«Nel pre futuro mi auguro di no. In America ci sono segni chiari di ragazzi che lasciano il cellulare, si trovano attorno alle librerie, s’incontrano quando si devono incontrare. Perciò direi che è uno scenario possibile, che questo mondo a un certo punto imploda. Lei è una forma di comunicazione altra, è un'isola in mezzo alla corrente: se vuole dialogare, incontrare qualcuno, deve affrontare un tempo diverso, molto più lento, un tempo emotivo, il tempo delle cose che entrano dentro. Auspico che ci sarà un futuro nelle nuove generazioni dove ci sarà un taglio radicale. Lei è così, una Emily Dickinson senza cellulare. Una dimensione pre-futura. Gli artisti di solito anticipano, diceva Freud, perciò speriamo...».