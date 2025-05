Eolie, concluse le riprese di “The Odissey”: tirate in secco le barche VIDEO

Concluse alle Eolie le riprese di The Odyssey di Christopher Nolan e adesso non resta che tirare in secco le imbarcazioni utilizzate nelle varie scene. Si un ambizioso adattamento cinematografico dell'epico poema di Omero, con uscita prevista per il 17 luglio 2026. Dopo il successo di Oppenheimer, vincitore di sette premi Oscar, Nolan si cimenta in una nuova sfida, portando sul grande schermo il viaggio di Ulisse con il suo stile distintivo e l'uso innovativo della tecnologia IMAX.

Video di Salvatore Sarpi