Il Messina Film Festival si sposta in teatro. Domani la video conversazione con Giuseppe Tornatore

Dopo il successo dell’inaugurazione del Messina Film Festival - Cinema & Opera con la mostra “I gioielli di Gerardo Sacco per Franco Zeffirelli”, al Museo Regionale Accascina di Messina,alla presenza del grande orafo calabrese, la kermesse che ha direzione artistica di Ninni Panzera, si sposta alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele.

In programma il “Concorso internazionale cortometraggi” e la sezione “Panorama contemporaneo” dedicata ai lavori internazionali con quattro film in prima nazionale: i francesi Carmen di Benjamin Millepied, Karaoke di Stéphane Ben, Ténor di Claude Zidi jr e il tedesco Orphea in Love di Axel Ranisch, che sarà presente al Festival.

Prevista martedì 3 dicembre alle 18.30 una attesa video conversazione con Giuseppe Tornatore che dialogherà con il giornalista Franco Cicero. A seguire il film “Stanno tutti bene” con Marcello Mastroianni, in cui viene “svelata” la passione del regista siciliano per la lirica.