Il documentario “I Quindici” sulla nascita del Birrificio Messina apre l'Horcynus Festival

Sarà la prima nazionale del documentario “I Quindici” ad inaugurare giovedì 18 luglio alle 21.30 la XXII edizione dell’Horcynus Festival , che ha la direzione artistica di Franco Jannuzzi, Erfan Rashid, Giacomo Farina e Luigi Polimeni. Il regista Alessandro Turchi, in questo suo lavoro, racconta il riscatto e la rinascita dei 15 birrai messinesi che, dopo la chiusura della storica Birra Messina, hanno costruito il Birrificio Messina, raccogliendo l’eredità morale, ma anche professionale, dello stabilimento cittadino non più operativo da molti anni.

A seguire, alle 22.00, è in programma il film “Io sono leggenda” (2007) , di Francis Lawrence: A seguito di un’epidemia causata da un virus letale inventato dall’uomo, lo scienziato Robert Neville scopre di essere rimasto l’unico superstite della città di New York se non, addirittura, di tutto il pianeta Terra.

Venerdì 19 luglio alle 21.00 verrà proiettato il film “Circo Fellini” realizzato nel 2011 dallo storico del cinema italiano, Adriano Aprà, che racconta attraverso un excursus di spezzoni filmati e interviste a chi vi ha lavorato, i segreti del film “I clowns”(1970) di Federico Fellini, realizzato con il supporto delle più grandi famiglie circensi italiane, porta in scena il circo come metafora della vita stessa.

La serata di sabato 20 luglio sarà aperta alle 21.00 con la consegna del Premio Horcynus Orca ad Adriano Aprà critico cinematografico, attore e saggista italiano. Dopo la premiazione, spazio alla grande musica con l’atteso concerto dei Radiodervish, gruppo che nasce dal sodalizio artistico tra Nabil Salameh e Michele Lobaccaro, che più di ogni altro ha definito appieno una poetica e visione del mondo schierata dalla parte di un’Italia ponte tra Europa e Mediterraneo. La band, per l’occasione, sarà eccezionalmente accompagnata da Faisal Taher, storico cantante del gruppo Kunsertu, la voce palestinese più rappresentativa in Italia, sapientemente in bilico fra tradizione e contemporaneità.

Domenica 21 luglio alle 21 verrà presentato il libro di Federico Vitella, “Maggiorate. Divismo e celebrità nella nuova Italia”. Alla presenza dell’autore, verrà analizzato il fenomeno delle “maggiorate”, espressione che accomunò attrici di successo dalla non comune carica sessuale, come ad esempio Silvana Mangano, Silvana Pampanini e Sophia Loren. Alle 22 sarà proiettato il film “La fortuna di essere donna” (1956) di Alessandro Blasetti: Antonietta, fidanzata con un insignificante avvocato ed impiegata nel negozio di famiglia, sogna un futuro grandioso. Un inatteso scatto fotografico, però, le dona una improvvisa notorietà.

Tutti gli eventi si svolgeranno al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro e hanno ingresso gratuito. L’HF, è realizzato a cura della Fondazione Horcynus Orca e della Fondazione MeSSInA e, negli anni, con il sostegno di: MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Università degli Studi di Messina, Comune di Messina, Città Metropolitana di Messina, ATM - Azienda Trasporti Messina, Impresa Sociale Con i Bambini.

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con l’ATM con la possibilità, per gli spettatori del Festival di risevare e parcheggiare gratuitamente a Torri Morandi (fino ad esaurimento posti). Chiamare allo 090. 90.32.737 secondo i giorni e gli orari di seguito indicati: fino al 17 luglio dal lunedì al venerdì 10,00 - 13,00/ 16,00 - 19,00; dal 18 luglio, tutti i giorni (inclusi sabato e domenica) 10,00 - 13,00 / 16,00 - 19,00

PROGRAMMA ESTIVO

18 luglio, ore 20:30

Festa di apertura del Festival

Ospiti: I Workers Buyout della Città Metropolitana di Messina

ore 21:30

Film: “I Quindici” di Alessandro Turchi (2024), 82’ (prima nazionale)

Ospiti: Alessandro Turchi, Monia Alfieri e i mastri birrai

19 luglio, ore 21:00

Film: “Circo Fellini” di Adriano Aprà (2011), 42’

Ospiti: Stefania Parigi, Cristina Torelli, Paolo Benvenuti

Ore 22:00

Film: “Io sono Leggenda” di Francis Lawrence (2007), 100’

20 luglio, ore 21:00

Radiodervish in concerto, special guest Faisal Taher

Premio Horcynus Orca ad Adriano Aprà, critico cinematografico e attore e saggista italiano.

21 luglio, ore 21:00

Incontro su: “Maggiorate. Divismo e celebrità nella nuova Italia” di Federico Vitella.

Ospiti: Federico Vitella, “DonneVitaLibertà” e “Pluralismi”

ore 22:00

Film: “La fortuna di essere donna”, di Alessandro Blasetti (1956), 92’

22 luglio, ore 21:00

Film: “Perché venite qui?”, di Diego Pascal Panarello (2023), 9’

Ospite: Diego Pascal Panarello

Ore 21:15

Film: “La canzone della terra”, di Margreth Olin (2023), 90’

Segue dibattito a cura di AluMnime con Alan David Scifo

23 luglio, ore 20:00

Presentazione del libro “Oblò/Porthole 1990 - 2022” di Carmelo Nicosia

Ospiti: Carmelo Nicosia e Mario Bolognari

Ore 21:00

Film: “Kaarina Onde Vita Camicie”, di Alberto Valtellina (2023), 75’

Ospite: Alberto Valtellina

Ore 22:30

Film: “Caronte” di Nunzio Gringeri (2022), 77’

Ospiti: Nunzio Gringeri e i protagonisti del film

24 luglio, ore 20:00

Presentazione del libro “Il compratore di anime morte” di Stefano D’Arrigo

Caterina Pastura dialoga con Alessandro Zaccuri

Ore 21:30

Dal Festival di Berlino film di animazione: “White plastic sky”, di Sarolta Szabò e Tibor Bànòczki (2024), 112’ (prima nazionale) V.O. sott. ita

Ospite: Daniela Weber, responsabile programmazione Festival di Berlino

25 luglio, ore 21:00

Film: “The Old Oak” di Ken Loach (2023), 113’

Premio Horcynus Orca a Ken Loach (in collegamento)

26 luglio, ore 21:00

Dal festival di Berlino film: “Alcarras: l’ultimo raccolto”, di Carla Simòn (2022), 120’

Ospite: Daniela Weber, responsabile programmazione Festival di Berlino, e il co-sceneggiatore di Alcarras: Arnau Vilaró (in collegamento)

27 luglio, ore 21:00

PELORIAS SEA SOUND, concerto di Curramore, Anet, Basiliscus P, Chris obehi e Veeble,

a cura di Tuma Records

LA NUEVA OLA

Festival del cinema spagnolo e latinoamericano

28 luglio, ore 21:00

Film: “Ava” di Mabel Lozano (Spagna 2023), 18’ (prima nazionale)

Ore 21:30

Film: “Te estoy amando locamente” di Alejandro Marin (Spagna 2023), 104’

29 luglio, ore 21:00

Cortometraggio: “Blow!” di Neus Ballús (Spagna 2023), 14’ (prima nazionale)

ore 21:30

Film: “Upon Entry” di Alejandro Rojas e Juan Sebastián Vásquez (Spagna 2023), 77’

30 luglio, ore 21:00

Film: “Cuentas divinas” di Eulàlia Ramon (Spagna 2023), 14’ (prima nazionale)

ore 21.30

Film: “La Singla” di Paloma Zapata (Spagna/Germania 2023), 90’

31 luglio, ore 21:00

Daniela Melfa presenta la VII conferenza dell’Associazione per gli Studi Africani in Italia “In cerca di appartenenza: comunità e divisioni in Africa”

ore 21:30

Film: “Inshallah a Boy”, di A. Rasheed (2023), 113’

Ospite: Erfan Rashid

1 agosto, ore 21:30

“Vedere la Musica”: premiazione del contest nazionale di videoclip con Carlo Massarini, a seguire concerto della band vincitrice

3 agosto, ore 19:30

Presentazione del libro “Dialoghi sulla fede” di Antonio Spadaro e Martin Scorsese

Ospite: Antonio Spadaro

ore 21:30

Roberto Vecchioni in concerto a Roccavaldina

4 agosto, ore 20:00

Inaugurazione della guida spazio-temporale del MACHO

ore 21:00

“Storie vere di persone immaginarie. Voci dallo Stretto”, dialoghi teatrali a cura di

Marco Cavalcoli con Marco Cavalcoli, Alberto Gandolfo, Sara Mafodda, Antonio Muro, Fabiana Pesce, Daniele Prado.

ore 21:30

Film: “Gloria!”, di Margherita Vicario (2024), 105’

Horcynus Festival 2024 ospita The Bunch Festival

6 agosto:

ore 10:00 -12:00 Workshop di danza e movimento “Let it flow” (Hanne van Driessche e Azami) ore 16:30 -18:00 Laboratorio di scrittura per l’autoespressione con la psicologa Luciana Maniaci ore 16:00 -18:00 Spettacolo teatrale in anteprima mondiale, regia di Giovanni Miglietti 7 agosto: ore 10:00 -12:00 Workshop di canto e uso della voce intorno ai miti siciliani con Rosalba Lazzarotto ore 16:00 -18:00 Talk “Io e la mia comunità queer” sulla storia della comunità queer in Italia e in Sicilia ore 21:30 Performance multidisciplinare in anteprima mondiale a cura di Laura Mello Rella, Hanne Van Driessche, Gergely Ofner, Azami 8 agosto: ore 10:00 -12:00 Workshop di yoga ore 16:00 -18:00 Talk “Facimu na nassa” con le associazioni attive sul territorio per costruire insieme nuove reti e prospettive

ore 19:00 “Stand up comedy” di Gianmarco Orlando ore 21:30 Talk con Antonio Presti della Fondazione Fiumara d’Arte E ancora esposizioni, performance site-specific, laboratori di intreccio di reti, dj-set, workshop di yoga, stand-up comedy e tanti altri eventi.