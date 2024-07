Al Taormina Film Festival nella deriva della violenza con «Saint Clare» e il corto «Unsettled». Protagonista Bella Thorne

Comunanza tematica per le due opere protagoniste della giornata di ieri al Taormina Film Festival. «Saint Clare» di Mitzi Peirone – prima mondiale che ha aperto la manifestazione al Teatro Antico – e «Unsettled», il corto di Bella Thorne, mettono entrambe a nudo aspetti inquietanti della tragica deriva dei rapporti umani.

Adattamento del romanzo di Don Roff «Clare at 16» (inedito in Italia), «Saint Clare», opera seconda della regista piemontese, ingloba nella formula del thriller onirico varie sfumature narrative, tra cui horror e commedia, mettendole a servizio della vicenda di una giovane ragazza, Clare (Bella Thorne), cresciuta senza genitori, che, nell’agire un potere che è anche una maledizione (voci interne la inducono ad assassinare violenti e malintenzionati) diventa una sorta di giustiziere in gonnella.

Peirone in conferenza stampa definisce il film «thriller spirituale», sottolineando come rappresenti anche una trasposizione sullo schermo della sua formazione giovanile in una scuola cattolica: «Il cattolicesimo ha una rappresentazione estremamente grafica – ha detto – per la possibilità di espressione visiva molto particolare: è violento, un po’ sanguinolento, barocco e interessante». Una ragazza quindi con una forza potente interna che richiama l’eroina di Orleans Giovanna D’Arco, citata durante il film e presente nelle ultime scene come visione identificativa. Ma quella giovane isolata, con un mondo interiore vivissimo, è anche pretesto per far emergere la violenza serpeggiante in aree metropolitane di apparente normalità: «Ho voluto mettere i riflettori sul concetto di corruzione, avidità e violenza presente nella città anonima in cui è ambientata la storia, come in tante altre».

Nel cast anche Rebecca De Mornay, presente al festival, nei panni di Gigi, nonna della protagonista e sua mentore che, richiamando una scena del film, si è soffermata sugli stereotipi inerenti il femminile tipici dell’ambiente hollywoodiano.