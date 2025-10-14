Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Acr Messina, si volta pagina: oggi la nuova proprietà

Acr Messina, si volta pagina: oggi la nuova proprietà

Alle 11.30 programmata l’apertura delle buste giunte a seguito dell’avviso pubblico. Si parte dai 200mila euro offerti dal Racing City Group, qualcuno avrà rilanciato?

Si volta pagina. Se sarà svolta vera lo dirà il tempo e molto, ovviamente, dipenderà da chi assumerà il timone della prima squadra della città. Oggi comunque qualcosa accadrà: alle 11.30 verranno aperte le buste relative alle offerte per l’acquisizione del ramo sportivo dell’Acr Messina, dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico. Il termine per la presentazione è scaduto ieri.
La base è rappresentata dalla proposta da 200mila euro avanzata dal Racing City Group di Justin Davis e Morris Pagniello, che dovrebbe essere rappresentato a palazzo Piacentini dall’avvocato Raimondo Adamo. Vi saranno delle alternative? Il curatore Maria Di Renzo si occuperà di verificare se siano giunte altre offerte cartacee o telematiche. Qualora vi siano altre iniziative valide, scatterà la gara con modalità sincrona mista sulla base dell'offerta più alta. Il bene verrà aggiudicato senza che nel tempo di 3 minuti vi siano stati ulteriori rilanci.
Chi assumerà il comando, inizialmente in forma provvisoria nell’attesa che si concretizzino poi i passaggi che completeranno l’iter, dovrà garantire tra le altre cose una fideiussione di circa 640mila euro a copertura dei debiti sportivi: garanzia necessaria, assieme a ulteriori requisiti, per ottenere l’affiliazione a livello federale. L’attribuzione del titolo, infatti, è stata esclusa dal complesso aziendale in vendita per ragioni prettamente tecniche. Quella cifra andrà assicurata seppur nel concreto la somma poi da sborsare dovrebbe ammontare a meno della metà: 290mila euro circa, cioè quanto rimarrà da saldare per stipendi e contributi dopo l’escussione della fideiussione depositata la scorsa annata in Lega Pro.
Dunque, ci siamo. Il tempo delle supposizioni è finito e sapremo chi è pronto a investire sul Messina e sulla sua calorosa piazza, come dimostrato ancora una volta nel derby dello Stretto. Con i numeri e una passione unica: oltre 4000 presenze per una squadra ultima (perché penalizzata di 14 punti, altrimenti sarebbe seconda) in Serie D e senza certezze sul futuro. Conosceremo chi si è fatto avanti e con quali finalità. E sapremo anche se le tante voci, circolate come da tradizione in circostanze del genere, saranno rimaste tali. Chiacchiere senza sbocco nell’unica cosa che conta: i fatti. Il Messina è lì, in mano al Tribunale, senza proprietà con cui trattare, con una situazione finanziaria chiara. Non ci sono scorciatoie o interpretazioni. C’è solo da crederci e dimostrarlo.
Come fatto domenica dallo staff tecnico, dalla squadra e dagli uomini di buona volontà che hanno mantenuto in vita la baracca in questi difficili mesi. Aspettando una società vera.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province