Acr Messina, si volta pagina: oggi la nuova proprietà

Si volta pagina. Se sarà svolta vera lo dirà il tempo e molto, ovviamente, dipenderà da chi assumerà il timone della prima squadra della città. Oggi comunque qualcosa accadrà: alle 11.30 verranno aperte le buste relative alle offerte per l’acquisizione del ramo sportivo dell’Acr Messina, dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico. Il termine per la presentazione è scaduto ieri.

La base è rappresentata dalla proposta da 200mila euro avanzata dal Racing City Group di Justin Davis e Morris Pagniello, che dovrebbe essere rappresentato a palazzo Piacentini dall’avvocato Raimondo Adamo. Vi saranno delle alternative? Il curatore Maria Di Renzo si occuperà di verificare se siano giunte altre offerte cartacee o telematiche. Qualora vi siano altre iniziative valide, scatterà la gara con modalità sincrona mista sulla base dell'offerta più alta. Il bene verrà aggiudicato senza che nel tempo di 3 minuti vi siano stati ulteriori rilanci.

Chi assumerà il comando, inizialmente in forma provvisoria nell’attesa che si concretizzino poi i passaggi che completeranno l’iter, dovrà garantire tra le altre cose una fideiussione di circa 640mila euro a copertura dei debiti sportivi: garanzia necessaria, assieme a ulteriori requisiti, per ottenere l’affiliazione a livello federale. L’attribuzione del titolo, infatti, è stata esclusa dal complesso aziendale in vendita per ragioni prettamente tecniche. Quella cifra andrà assicurata seppur nel concreto la somma poi da sborsare dovrebbe ammontare a meno della metà: 290mila euro circa, cioè quanto rimarrà da saldare per stipendi e contributi dopo l’escussione della fideiussione depositata la scorsa annata in Lega Pro.

Dunque, ci siamo. Il tempo delle supposizioni è finito e sapremo chi è pronto a investire sul Messina e sulla sua calorosa piazza, come dimostrato ancora una volta nel derby dello Stretto. Con i numeri e una passione unica: oltre 4000 presenze per una squadra ultima (perché penalizzata di 14 punti, altrimenti sarebbe seconda) in Serie D e senza certezze sul futuro. Conosceremo chi si è fatto avanti e con quali finalità. E sapremo anche se le tante voci, circolate come da tradizione in circostanze del genere, saranno rimaste tali. Chiacchiere senza sbocco nell’unica cosa che conta: i fatti. Il Messina è lì, in mano al Tribunale, senza proprietà con cui trattare, con una situazione finanziaria chiara. Non ci sono scorciatoie o interpretazioni. C’è solo da crederci e dimostrarlo.

Come fatto domenica dallo staff tecnico, dalla squadra e dagli uomini di buona volontà che hanno mantenuto in vita la baracca in questi difficili mesi. Aspettando una società vera.