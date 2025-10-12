Messina-Reggina, nove anni dopo: in palio punti e orgoglio

Senza i riflettori del professionismo, privo della rivalità sugli spalti ma pur sempre derby dello Stretto. Dopo nove anni riecco Messina-Reggina. Si gioca in Serie D, con obiettivi contrapposti: i giallorossi cercano punti per continuare la scalata alla salvezza mentre gli amaranto devono vincere per dare seguito ai pronostici che la danno principale candidata al salto di categoria. Sono comunque piazze che vivono una fase tutt’altro che gloriosa della propria storia: l’Acr attende di venire fuori, in quale che modo, dalla crisi societaria che ha portato all’ennesimo fallimento, mentre il club calabrese, con il patron Nino Ballarino al timone, non è riuscito a tornare fra i Pro dopo il drammatico epilogo sotto la gestione Saladini. Gli anni della Serie A sembrano lontanissimi, così ci si affronta con la status di nobili decadute. Con tanta voglia di ritrovare altri palcoscenici.

Fin qui il contesto, poi c’è il campo e oggi, indipendentemente dalla cornice, sarà partita vera. Peloritani che arrivano da due pareggi di fila e ora vogliono tornare al bottino pieno. Che partita sarà? Il tecnico Pippetto Romano ne ha parlato così: «È una sfida particolare, un derby storico con due società blasonate - ha detto attraverso i canali ufficiali -. Il Messina darà il 100 percento in campo, bisogna entrare nella gara in modo ancora più determinato perché affrontiamo la Reggina, quindi bava alla bocca e occhi di fuoco. Sarà una gara come sempre dalle grandi emozioni, noi ci siamo preparati bene per affrontarla nella maniera giusta».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale