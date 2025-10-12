Al Messina il derby dello Stretto: Reggina battuta 1-0, decide un lampo di Roseti

Messina - Reggina 1-0

Marcatori: pt 17’ Roseti

Messina (3-5-2): Sorrentino 7; Clemente 6,5 (36’ st Bombaci sv), Trasciani 7, De Caro 7; Maisano 6 (19’ st Yekalej 6,5), Tesija 6,5 (36’ st Saverino sv), Garufi 6,5, Aprile 6, Orlando 7; Roseti 7 (25’ st Fravola 6), Toure 6,5 (45’ st Zucco sv). In panchina: Paudano, Veron, Azzara, Elia.

All. Romano 7.

Reggina (4-3-3): Lagonigro 5,5; Gatto 5,5, Girasole 5, Blondett 5,5, Fomete 5,5 (16’ st Palumbo 6); Correnti 5,5 (16’ st Barillà 5), Mungo 5 (38’ st Zenuni sv), Porcino 6; Grillo 5 (10’ st Edera 5,5), Ferraro 5, Di Grazia 5,5 (28’ st Pellicanò 5,5). In panchina: Boschi, Adejo, Zenuni, Lanzillotta, Laaribi. All. Trocini 4,5.

Arbitro: Gallorini di Arezzo 7

Note: Ammoniti: Maisano (M), Fomete (R), Trasciani (M). Corner: 4-8 - Recupero: 1’ e 6’

Primo gol e prima vittoria casalinga per il Messina, che si sblocca al “Franco Scoglio” nel match più attesa della stagione. Roseti firma l’1-0 con cui i giallorossi si impongono nel derby dello Stretto contro la Reggina, il primo della storia in serie D.

Dopo l’iniziale fase di studio e un tiro ospite di Correnti, il Messina guadagna tre corner consecutivi e sul terzo di Tesija arriva il colpo di testa (17’) vincente di Roseti, che fa esplodere di gioia i tifosi peloritani. Si attende la reazione amaranto, ma i tentativi di Correnti e Mungo non inquadrano lo specchio della porta. Nel finale di prima frazione, altro angolo di Tesija con deviazione di Trasciani che esce di poco, mentre al 46’ l’ultima conclusione è della Reggina con Correnti, che spara alto.

Nella ripresa sono i calabresi a dover rincorrere e provano ad aumentare ritmi e pressione, ma all’11 è ancora Roseti a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa che, su cross di Maisano, finisce alto di poco. La Reggina risponde con un rasoterra di Porcino e un destro al volo di Palumbo, che finiscono a lato, ma la grande occasione arriva al 34’: tiro di Ferraro che, deviato da Orlando, si infrange sulla traversa, ribatte Edera ma Sorrentino alza e sfera ancora sulla traversa. In questa occasione la fortuna aiuta il Messina che, nel finale, regge bene al forcing della Reggina e al triplice fischio può festeggiare sotto la curva. Vittoria tanto attesa quando fondamentale per ridurre ulteriormente la penalizzazione, ora -2, mentre la Reggina rimane a metà classifica e lontana dal vertice. Cambierà qualcosa nelle prossime ore?