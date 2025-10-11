Messina, il cuore oltre l’ostacolo

Allenamento a porte aperte al “Marullo” ieri mattina per il Messina che prepara il sentito derby dello Stretto in programma domani contro la Reggina.

Mister Romano ha provato alcune soluzioni tecniche nel tentativo di sorprendere gli avversari, cercando anche la soluzione giusta per sostituire Bosia che sarà indisponibile. Tra queste, si sta valutando anche l’arretramento di Clemente nel terzetto di difesa. In questo caso, con Orlando ancora a tutta fascia nel 3-5-2, in mezzo ai lati di Garufi potrebbe esserci Aprile oltre al confermato Tesija. Ma occhio anche alla candidatura dell’ex Zucco.

I giallorossi arrivano al mach dopo due pareggi di fila con Paternò ed Enna, sfide dalle quali si poteva anche ottenere qualcosa in più per quanto visto in campo. Ora l’obiettivo è provare a riprendersi tutto nella sfida più sentita della stagione. Lo conferma anche il direttore generale Giovanni Martello: «Inutile girarci intorno, non è una partita come le altre - ha detto -. Come gruppo stiamo vivendo un buon momento, anche oltre le aspettative. Ora vogliamo regalare una gioia al nostro popolo che ci segue. Che in massa era presente nell’ultima trasferta. Daremo tutto quello che abbiamo, cercando di sfruttare i nostri punti di forza. Consapevoli che la Reggina è una squadra forte, costruita per vincere».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale