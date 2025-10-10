Messina concentrato sul derby dello Stretto

Una vittoria e due pareggi negli ultimi tre turni per il Messina contro una sconfitta, un pareggio e una vittoria per la Reggina. La classifica recita 8 punti per i calabresi, mentre -5 per i siciliani che, senza penalizzazione, avrebbero anche un punto in più dei rivali oltre Stretto e grandi favoriti del girone meridionale. I numeri, però, contano poco in derby come quello tra giallorossi e amaranto, di nuovo contro al “Franco Scoglio” dopo nove anni: «Sono partite che si preparano da sole. I tifosi ci hanno fatto capire quanto sia importante e daremo il massimo. Siamo consapevoli di affrontare un avversario con un organico molto forte, ma sappiamo anche di potercela giocare contro tutti», ha dichiarato, tramite i canali ufficiali del club peloritano, il centrocampista Alessio Aprile, a segno nell’ultima sfida di Enna e a caccia del gol anche in casa, dove il Messina insegue il primo successo: «I punti per noi sono fondamentali. Siamo ancora a -5 e sudiamo sempre la maglia e diamo il massimo in allenamento e in partite per vincere. La penalizzazione ci spinge a dare sempre qualcosa in più».

In ottica classifica, però, pesano i pareggi nelle ultime due sfide contro l’Enna, ottenuto comunque in rimonta, ma soprattutto quello casalingo contro il Paternò: «Avremmo dovuto fare e ottenere di più. A Enna è stata una partita molto combattuta, ma alla fine il pari è stato giusto. Sia noi che loro abbiamo avuto occasioni, ma siamo sfortunati sul rigore, con un altro fallo di mano in area. Poi siamo stati bravi a riprendere il risultato con un gran gol di Tesija».

Una reazione positiva, che ha soddisfatto Aprile e compagni e anche mister Pippo Romano: «Contenti della prestazione contro una squadra aggressiva che voleva fare risultato in casa. Abbiamo preparato bene la partita e siamo soddisfatti per il punto. Anzi, quando sono arrivato a Messina non pensavo di ridurre così rapidamente la penalizzazione – ha spiegato il centrocampista –. Abbiamo iniziato con un pareggio (contro l’Athletic Palermo) dopo una sola settimana di allenamento e ho visto subito un grande gruppo. Abbiamo disputato buone partite, ma la strada è ancora lunga. Ci manca la vittoria in casa, ma sono trascorse solo sei giornate e ci rifaremo domenica. Siamo un gruppo fantastico, ci alleniamo bene in settimana, nonostante le difficoltà». L’obiettivo è invertire il trend casalingo e il match contro la Reggina darà una spinta in più, anche per i tifosi che, in 200, erano presenti al “Gaeta”: «Non ci aspettavamo così tanti tifosi, ci hanno sorpreso e ci hanno dato una spinta in più. È sempre emozionante. La priorità è fare punti e cancellare la penalizzazione».