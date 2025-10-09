Messina-Reggina, derby dello Stretto: un “inverno” lungo 9 anni

Sono passati quasi nove anni da quel 29 dicembre 2016, ultimo incrocio tra Messina e Reggina. Quel giorno, al “Franco Scoglio”, il 2-0 firmato da Bruno e Milinkovic, con il raddoppio segnato sotto una neve inconsueta, quasi surreale per queste latitudini, sembrò un presagio. Come se quei rari fiocchi bianchi volessero annunciare l’inizio di un lungo inverno calcistico per entrambe le sponde dello Stretto.

Da allora, tutto è cambiato, ma nulla è davvero migliorato. Le due rivali storiche, un tempo protagoniste di derby memorabili tra Serie A e B, si ritrovano oggi nel calcio dilettantistico, accomunate da fallimenti, rifondazioni e ripartenze.

La Reggina, fallita al termine di quella stagione, ha cambiato più volte pelle e denominazione (Reggio Calabria, Urbs Reggina, La Fenice Amaranto), fino all’attuale Reggina 1914, tornata in D dopo la triennale parentesi in Serie B interrotta dal nuovo crac del 2023. Per gli amaranto si tratta del terzo campionato consecutivo tra i dilettanti.

Il Messina, dal canto suo, ha conosciuto il fallimento nel 2017, cinque anni di Serie D, quattro in Serie C e poi il nuovo ritorno tra in D dell’estate scorsa. Parabola simile, fatta di resistenze e delusioni, che oggi rende questa sfida più malinconica che infuocata.

L’attesa è in tono minore, anche per la decisione di vietare la trasferta ai tifosi ospiti: un derby “a metà”, privato del suo sale più autentico, quello dei colori e della passione di due curve rivali, ma mai davvero nemiche. Eppure, anche senza pubblico ospite, resta il fascino di una partita che ha scritto pagine indelebili nella storia sportiva delle due città.

Le ultime dal campo. Sul campo, il Messina cerca punti pesanti per ridurre la penalizzazione e risalire in classifica. Pippo Romano ritrova Zucco, che garantisce equilibrio in mezzo al campo. Lavoro differenziato per Tourè, Trasciani e Orlando: verranno valutati in vista della gara di domenica. Fuori invece Bosia, alle prese con l’infortunio che lo ha fatto uscire dal campo prematuramente nella sfida contro l’Enna. Il suo impiego, con lo slittamento di Orlando da quinto di centrocampo, ha dato buoni frutti nelle ultime gare.

L’iniziativa. Accanto al calcio, spazio anche alla solidarietà. In occasione di Messina-Reggina nasce un’iniziativa promossa da Asp e Avis, con il sostegno del club giallorosso e della società reggina. L’autoemoteca dell’AVIS sarà presente allo stadio “Franco Scoglio”: chi vorrà potrà donare il sangue prima o dopo la partita. Un gesto semplice, ma fondamentale per una città che non è ancora autosufficiente nelle scorte ematiche.

Risvolti societari. Tornando ai colori giallorossi, attesa per il derby ma soprattutto per i risvolti societari. Le ore successive al derby chiariranno i contorni della cessione del ramo aziendale Acr e si capirà se vi sarà un’asta o l’assegnazione diretta al Racing City Group, che ha fatto il primo passo. Com’è tipico di questi momenti, si rincorrono voci senza sosta: interessamenti, scenari, visure camerali, mosse e strategie. Ma poco conta se non porteranno all’unica cosa che conta, un’offerta per assumere il timone.