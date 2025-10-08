Messina con fiducia verso l’atteso derby con la Reggina

Nuova linfa, dentro e fuori dal campo. Il Messina annuncia la partnership con Omg, azienda piemontese, operante nel settore della termoformatura e dell’automazione industriale, che farà il suo debutto ufficiale sulle maglie giallorosse in occasione dell’atteso derby dello Stretto contro la Reggina, in programma domenica al “Franco Scoglio” (ore 15). Un accordo che non rappresenta solo un semplice sostegno economico, ma è un segnale di fiducia verso un club che, tra mille difficoltà, continua a muovere passi concreti per ricostruire il proprio futuro.

«Siamo orgogliosi di accogliere Omg nella famiglia dell’Acr Messina – dice l’avvocata Maria Di Renzo –, questa partnership rappresenta un segnale importante della crescita del nostro club e dell’interesse che stiamo suscitando nel territorio e nel mondo imprenditoriale. Affrontare la Reggina con un nuovo partner al nostro fianco ci riempie di motivazione ed entusiasmo».

Parole che raccontano il clima di rinnovato ottimismo in casa peloritana, in una settimana che potrebbe rivelarsi decisiva anche sul piano societario. Lunedì 13, infatti, scadrà il termine per presentare le offerte al rialzo nell’ambito dell’asta giudiziaria che determinerà il futuro del club. Il derby e la procedura di vendita diventano così due facce della stessa attesa, tra la passione di un popolo e la speranza di una nuova proprietà pronta a rilanciare il Messina. Da capire se questa sponsorizzazione di Omg rappresenta un’iniziativa isolata o se potrebbe portare qualcosa di più in ottica asta.

Intanto è partita la prevendita per la sfida con la Reggina, per la quale è chiaramente previsto il soldout. I tagliandi sono disponibili nei consueti punti vendita autorizzati, su postoriservato.it e al botteghino dello stadio, aperto anche sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Si pagheranno 10 euro in Curva e 15 euro in Tribuna A. Previsti ridotti per donne e over 65, mentre per gli studenti ci saranno iniziative speciali promosse in collaborazione con le scuole cittadine.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale