Messina tra il derby con la Reggina e il futuro da scrivere

Cosa resta negli occhi dopo l’ultima “spedizione” a Enna? Sicuramente la rovesciata spettacolare di Tesija, servita a pareggiare i conti in una partita che il Messina non meritava di perdere. Un altro punto in tasca, un’altra dose di rimpianti per ciò che poteva essere e non è stato. Ma alla fine bisogna sempre ricordarsi da dove si è partiti e dove si deve arrivare: la classifica dice ora -5, certo con Paternò e lo stesso Enna la sensazione è che qualcosa in più si poteva fare, anche per come sono andate le due gare, ma nell’andamento generale della stagione, gli scontri diretti quando non si riescono a vincere non si devono perdere. Come da mantra di mister Pippo Romano. L’equilibrio nel Girone I regna sovrano e paradossalmente, senza penalizzazioni, l’Acr si troverebbe a quota 9 punti, nel gruppo di sei squadre dietro il trio di testa.

Con le ipotesi e le suggestioni non si va però da nessuna parte, quindi la testa deve andare necessariamente al prossimo impegno, che non sarà come gli altri. Al “Franco Scoglio”, infatti, arriverà la Reggina. Principale candidata al trionfo finale, reduce dal successo interno col Ragusa ma attardata (8 punti fin qui) in classifica. Dunque affamata di risalire oltre che di avere la meglio nel derby per regalare una gioia doppia ai propri tifosi che sono delusi da questo avvio.

Ma di fronte gli amaranto troveranno sicuramente un Messina agguerrito, che ancora tra le mura amiche non è riuscito a conquistare il bottino grosso e che proverà in tutti i modi a vincere.

Si va verso il divieto di trasferta del pubblico calabrese, ma si attende comunque una buona cornice sugli spalti dopo i quasi 200 tifosi giallorossi presenti a Enna.

Sul campo bisognerà preparare l’attesa sfida mentre fuori, esattamente 24 ore dopo, scadrà il termine per presentare le offerte a rialzo per partecipare all'eventuale asta per rilevare il complesso aziendale sportivo dalla liquidazione giudiziale. In tal senso è utile ricordare che la strada è tracciata, con l’avviso pubblico diffuso dal curatore Maria Di Renzo, pubblicato nelle scorse ore. Steccati ben chiari, anche a livello di affiliazione federale non ci possono essere canali diversi, perché le comunicazioni da Firenze sono nette. Così come le cifre: 210mila euro la base, 640mila euro a garanzia da produrre a copertura dei debiti sportivi (anche se con l’escussione della fideiussione precedente, di fatto questa cifra si dimezzerà). Non ci sono scorciatoie, né scusanti. Si è detto tanto in questi anni, adesso servono circa 500mila euro (più le spese di gestione) per rilevare il Messina. È vero, penalizzato e barcollante, ma pur sempre il Messina. Ci sarebbe da soffrire una stagione, per poi lavorare per tornare grandi. Chi crede nelle potenzialità di questa piazza, ha il modo di dimostrarlo.