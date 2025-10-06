Entusiasmo a Barcellona: oltre 400 tifosi accolgono l'Igea Virtus capolista al rientro da Gela

Grande entusiasmo a Barcellona: oltre 400 persone hanno atteso ieri il rientro della squadra dopo il blitz pesantissimo in casa del Gela.

Un successo che vale la testa solitaria della classifica per la squadra di Sasà Marra, che adesso vanta due punti di vantaggio sulla coppia composta da Savoia e, appunto, Gela sulla quale è stato operato il sorpasso grazie ai gol di Samake e Maltese.

Il presidente onorario Immacolato Bonina ha parlato di "atteggiamento stoico" della squadra, mentre il tecnico Sasà Marra, pur esprimendo soddisfazione, ha invitato tutto l'ambiente a proseguire su questa strada senza "montarsi la testa". Ma è chiaro che dal primo posto, il clima è di grande esaltazione tra i tifosi.