Secondo pareggio di fila per il Messina, 2-2 con l'Enna. Ma è giusto così

Secondo pareggio di fila, stavolta con un rocambolesco 2-2, per il Messina. Che ad Enna passa prima in vantaggio, si fa rimontare e poi riesce in qualche modo a strappare un punto.

Vantaggio ospite dopo appena dieci minuti, con Aprile che risolve una mischia nata da un calcio di punizione dubbio, al limite dell'area, per fallo su Tourè. Lo 0-1 resiste fino al 66', anche se i padroni di casa nella ripresa avevano alzato il forcing e messo sotto pressione gli ospiti. L'equilibrio si ristabilisce con un tiro dalla sinistra deviato da Trasciani che s'insacca alle spalle di Sorrentino. Passano appena tre minuti e l'Enna va addirittura avanti in occasione di un rigore trasformato da Preknicaj. I giallorossi però non mollano e al 76' la ristabiliscano con una giocata da urlo di Tesija, che in area stoppa e rovescia: gol da cineteca.