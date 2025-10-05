Il Messina in casa dell’Enna. Romano: «Aggressività e voglia» PROBABILI FORMAZIONI

Non c’è Zucco nell’elenco dei convocati per la trasferta che il Messina oggi affronterà a Enna. Chi lo sostituirà? Il principale indiziato è Tesija ma attenzione anche a Clemente che è pienamente recuperato, così come Saverino. Per il resto, 3-5-2 base, e qualche altro ballottaggio: in attacco sul partner di Tourè e sulla fascia destra tra Ivan e Maisano.

Al di là degli uomini che scenderanno in campo, mister Pippo Romano chiede ai suoi il giusto atteggiamento: «Le gare sono tutte complicate, difficili e sta a noi approcciarle in un certo modo - ha detto attraverso i canali ufficiali dell’Acr -. Abbiamo lavorato bene tutta la settimana, concentrati su quello che ci aspetta. Sono contento per come i ragazzi s’impegnano e lottano».

Con l’Enna sarà uno scontro diretto contro un avversario che non ha ancora vinto in questo campionato, vanta appena tre punti ma frutto di altrettanti pareggi. Attenzione però, perché ha fermato squadre come Vibonese e Igea Virtus, sulla carta attrezzate per stare nei quartieri medio-alti della classifica. Quindi guai a sottovalutare: «La partita è complicata come tutte d’altronde - ha aggiunto Romano -, però siamo pronti». Guardare in casa propria è il “mantra”: «Dobbiamo pensare solamente a noi stessi, a quello che si deve fare».