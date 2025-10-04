L'aggressione al viceallenatore del Messina Savanarola costa cara al presidente dell'Acireale, Daspo di due anni per Di Mauro

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Ad Acireale la vigilia del match con la Sancataldese è segnata da una notizia clamorosa: il presidente granata Giovanni Di Mauro è stato raggiunto da un Daspo di due anni. Il provvedimento, disposto dalla Questura di Catania, è la conseguenza dei disordini seguiti alla gara contro il Messina del 25 settembre scorso allo stadio Tupparello.

Le immagini e gli accertamenti condotti dal Commissariato hanno chiarito le responsabilità, dopo l’aggressione subita dal viceallenatore ospite Giovanni Savanarola, ex idolo del pubblico acese. Per Di Mauro scatterà il divieto di accesso a tutti gli stadi e agli allenamenti fino al 2026.

