L'aggressione al viceallenatore del Messina Savanarola costa cara al presidente dell'Acireale, Daspo di due anni per Di Mauro

Ad Acireale la vigilia del match con la Sancataldese è segnata da una notizia clamorosa: il presidente granata Giovanni Di Mauro è stato raggiunto da un Daspo di due anni. Il provvedimento, disposto dalla Questura di Catania, è la conseguenza dei disordini seguiti alla gara contro il Messina del 25 settembre scorso allo stadio Tupparello.

Le immagini e gli accertamenti condotti dal Commissariato hanno chiarito le responsabilità, dopo l’aggressione subita dal viceallenatore ospite Giovanni Savanarola, ex idolo del pubblico acese. Per Di Mauro scatterà il divieto di accesso a tutti gli stadi e agli allenamenti fino al 2026.