Il Messina diretto a Enna per ridurre ancora il gap

Il ritorno in campo si avvicina e per tenere viva la speranza di dare un futuro al Messina, c’è anche un campionato nel quale costruire una salvezza che avrebbe del miracoloso tra penalizzazione e situazione ambientale di totale incertezza.
Il gruppo guidato da Pippetto Romano, in attesa di una società nuova che magari possa portare qualche rinforzo importante dal mercato, riparte dalla buona prestazione difensiva di domenica scorsa, ma dovrà provare a fare qualcosa in più in attacco, trovando le soluzioni giuste per incidere.
Il 3-5-2 d’ordinanza non si tocca, ormai è una certezza. Piuttosto la curiosità è sugli interpreti che verranno scelti per affrontare l’importante trasferta contro una diretta concorrente. per provare a prolungare la striscia positiva e avvicinarsi agli zero punti.

