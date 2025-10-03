Bosia carica il Messina da trasferta

Preparazione in corso per il Messina verso la sfida in programma domenica (ore 15) sul campo dell’Enna. Una gara importante per dare continuità agli ultimi risultati positivi (4 punti in due partite), ma soprattutto per ritrovare quel successo che, atteso in casa, non è arrivato contro il Paternò. Solo 0-0 al “Franco Scoglio”.«È stato un pareggio giusto, anche se avremmo potuto finalizzare meglio le occasioni avute. Abbiamo disputato una buona partita sia a livello di gestione che difensivo, ma dovevamo fare meglio a livello offensivo. Siamo stati un poc spreconi e, invece, dobbiamo mettere più cattiveria, soprattutto davanti alla nostra gente. Noi e mister Romano non siamo soddisfatti della gara, perché dovevamo fare di più», ha commentato l’esterno Lorenzo Bosia, tramite i canali ufficiali del club giallorosso.

Un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca, ma la squadra cercherà il riscatto nella trasferta del “Gaeta”, anche perché, proprio fuori casa, il Messina sembra esprimersi meglio e ha vinto contro Acireale e Sancataldese: «Abbiamo dimostrato carattere in stadi non facili, mettendo in campo le nostre qualità, conquistando due vittorie. Ma c’è voglia di vincere anche davanti al nostro pubblico», ha aggiunto il classe 2004, arrivato in biancoscudato dopo le recenti esperienze con Albinoleffe e Tritium.

Contro l’Enna sarà un altro scontro diretto e anche l’occasione di ridurre ulteriormente la penalizzazione (ora -6), cercando di confermare l’importante trend esterno e presentarsi al meglio al successivo impegno casalingo.

Non una gara come le altre, ma il derby contro la Reggina: «Tutti la aspettano e non possiamo assolutamente sbagliare. Ho visto qualche video – ha concluso Bosia – e sarà emozionante giocarlo. Adesso, però, dobbiamo pensare all’Enna, perché dobbiamo andare lì con ancora più voglia di vincere, fare bene ed esprimere il nostro calcio».