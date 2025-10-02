Messina, la vendita aziendale esclude il titolo sportivo

La direzione è tracciata, la base è rappresentata dall’avviso pubblico per l’avvio formale dell’iter di cessione del “complesso aziendale” di Acr Messina. La vendita senza incanto si svolgerà con “modalità sincrona mista” tramite il gestore delle vendite telematiche Edicom. Dalla pubblicazione, i soggetti interessati possono formulare offerte a rialzo sulla base d’asta di 210mila euro.

Si può intanto fare il punto su alcuni elementi importanti che incideranno sul documento firmato dal curatore Maria Di Renzo. Dell’Azienda fanno parte marchi (anche se sul simbolo Acr vi è in corso un contenzioso con la Società Cooperativa), denominazioni sociali e segni distintivi, ma anche contratti con tesserati e dipendenti, rapporti contrattuali e beni mobili di proprietà Mentre i crediti maturati resteranno in capo alla curatela per saldare i creditori.

Uno degli aspetti più importanti riguarda il titolo sportivo, che non verrà posto all’asta ma dovrà seguire un percorso differente a livello federale. Una volta acquisita l’Azienda sportiva, a chi ne assumerà il timone toccherà infatti farsi trovare allineato alle disposizioni contenute nell’articolo 52 delle Noif. Tra le quali la dotazione di uno statuto conforme. L’eventuale mancata concessione del titolo determinerebbe la risoluzione del contratto di cessione con la possibilità attribuita all’acquirente di ottenere la restituzione del solo saldo (perderebbe dunque la cauzione). Ma è un’ipotesi difficile dal concretizzarsi, se tutto a livello organizzativo sarà in regola per chi vuole subentrare. In caso di società straniera o non avente sede a Messina, questa dovrà modificare o costituire una nuova società, con sede in città e nella quale l’offerente dovrà essere socio.