Messina, stringere i denti aspettando la svolta

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per il Messina dopo il pareggio interno contro il Paternò? Semplicemente, in un momento così delicato rispetto al futuro societario, bisogna limitarsi a guardare in faccia alla realtà. Dalla sfida di domenica scorsa in casa contro il Paternò serve trarre gli aspetti positivi, ragionando invece su quelli meno piacevoli per provare a migliorarli. Laddove con il solo lavoro si potrà incidere.

Partiamo dalle note positive. In primis una difesa che settimana dopo settimana si compatta e solidifica nell’atteggiamento. Di Caro, Orlando, Trasciani leader in mezzo in attesa della forma migliore e anche Bosia trasmettono sicurezza, accompagnati comunque da tutto l’assetto di squadra, come lo “scudo” di centrocampo. Meglio quando a cinque. Nella ripresa, con l’ingresso di Azzara inserito per provare ad alzare l’impatto offensivo con il passaggio al 3-4-3, il Messina infatti sembra avere perso le distanze, cedendo un po’ il passo all’avversario. Perdendo anche in parte il potenziale di Toure, che seppur punta esterna pare riuscire ad accendersi meglio quando ha campo davanti. C’è poi un aspetto da non sottovalutare, cioè la vitalità di una squadra che mentalmente resta sul pezzo nonostante le incertezze esterne riguardante il futuro. Un gruppo che ha l’atteggiamento giusto in campo, dunque evidentemente anche fuori.

La classifica dice -6, un successo contro una rivale alla portata, almeno sulla carta, avrebbe permesso di accorciare ancora sulla penalizzazione e anche contro una diretta concorrente. Ma va ricordato che ci sono anche agli avversari, in questo caso un Paternò che ha mostrato dei limiti di qualità ma ha sorpreso a livello di organizzazione, premiando la visione di Corapi. E il concetto espresso nel post-gara da mister Pippo Romano è stato chiaro: quando non si può vincere, non si deve perdere. Per muovere la graduatoria ma anche per il morale.

Il Messina ha limiti c di preparazione fisica, di profondità d’organico e anche di caratteristiche nella rosa. Nonostante questo lotta e ha un’idea. Non manca d’impegno e questo gli permette anche di avere l’occasione per spuntarla, come quella capitata a Roseti in pieno recupero. Non pecca di personalità, come dimostrano i blitz esterni, anche se manca ancora la prima vittoria interna.

Testa adesso a Enna, in attesa di notizie dal Tribunale. La curatrice Maria Di Renzo è al lavoro per preparare l’istanza che dovrà estendere l’esercizio provvisorio (in scadenza il prossimo 5 ottobre) e definire l’avviso attraverso il quale assegnare il ramo sportivo dell’Acr e procedere così alla liquidazione della società, pagando i creditori. Tempi: l’esercizio provvisorio dovrebbe estendersi per un altro mese circa, mentre l’avviso dovrebbe assumere i caratteri della pubblicità a metà mese. L’operatività gestionale sarà garantita dalla cauzione depositata, mentre l’asta dovrebbe svolgersi con la formula della “busta chiusa” a rialzo rispetto all’offerta base che dovrebbe essere quella del Racing City Group. I numerosi interessamenti palesati nelle ultime settimane fanno però pensare che potrebbero arrivare anche dei rilanci.