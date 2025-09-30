ACR Messina, il 14 ottobre l’asta per il ramo sportivo: base fissata a 210mila euro

La curatrice fallimentare dell’ACR Messina, Maria Di Renzo, ha reso noto che il prossimo 14 ottobre si terrà la gara tra gli offerenti per l’acquisizione del ramo sportivo della società. La decisione segue la presentazione di un’offerta irrevocabile, ritenuta valida dagli organi della procedura, che ha portato il giudice delegato ad autorizzare la prosecuzione dell’attività e a fissare la base d’asta in 210mila euro.

Il comunicato ufficiale

La prosecuzione dell’attività sportiva da parte della procedura concorsuale è stata una vetrina importante ed utile per la squadra e nei giorni scorsi è pervenuta alla sottoscritta un’offerta irrevocabile di acquisto cauzionata per l’acquisizione del ramo sportivo del A.C.R. Messina.

L’offerta è stata ritenuta valida dagli organi della procedura e con due distinti provvedimenti il giudice delegato ha disposto la prosecuzione dell’esercizio provvisorio ed ha autorizzato la scrivente ad acquisire l’offerta, ponendola a base d'asta di una raccolta offerte migliorative, che, se perverranno,daranno vita ad una gara tra gli offerenti che si svolgerà giorno 14 ottobre prossimo, con le modalità indicate nell’avviso di vendita in corso di pubblicazione.