Messina ancora senza gioie al "Franco Scoglio": con il Paternò è solo 0-0

Messina - Paternò 0-0

Messina (3-5-2): Sorrentino 6; De Caro 6,5, Trasciani 6, Bosia 6,5 (8’ st Bombaci 5,5); Maisano 5 (33’ st Yekalej 6), Zucco 6, Garufi 5,5 (33’ st Tesija 5,5), Fravola 6 (13’ st Azzara 5,5), Orlando 6; Toure 6,5, Roseti 5,5. In panchina: Paduano, Clemente, Yekalej, Saverino, Tesija, Veron, Elia. All. Romano 6

Paternò (4-3-3): Branduani 6; Piedra 5,5, Ursino 6, Fernandez 6,5, Di Fazio 6,5; Capasso 6, D’Aloia 5,5, Camara 6,5; Lucca 5,5 (35’ st Jungling sv), Golfo 5 (28’ st Gachangi 5,5), Boulahia 6 (21’ st Ambrogio 5,5). In panchina: Lucatelli, Kouassi, Koffi, Capuana, Rizza, Ardizzone. All. Corapi 6,5.

Arbitro: Damiano Volpi di La Spezia 6,5

Note: Ammoniti: Fernandez (P), Piedra (P), Trasciani (M), Ursino (P) Corner: 2-4 Recupero: 1’ e 5’

Il Messina non riesce a bissare il successo infrasettimanale di Acireale e rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria casalinga, bloccato sullo 0-0 da un Paternò generoso e ben messo in campo.

Sono gli etnei ad avere la prima occasione del match con il lancio di Branduani per Golfo che, davanti a Sorrentino, calcia debolmente, mentre i giallorossi rispondono con un rasoterra di Tourè liberato dal tacco di Fravola. Al 21’ il Messina riesce anche a segnare con il colpo di testa di Trasciani, su punizione di Zucco, ma rete annullata per fuorigioco del difensore. Prima frazione che si chiude con un’altra punizione di Zucco, fuori di poco, e con un colpo di testa, da due passi, di Boulahia, che manda alto.

Nella ripresa meglio il Paternò, che si fa vedere in avanti con Capasso, Boulahia e Camara, ma non inquadrano la porta di Sorrentino che, invece, respinge bene la conclusione di Camara. Per il Messina solo una punizione di Azzara, parata a terra dal portiere, mentre al 46’ arriva l’unica grande occasione della seconda frazione con Roseti che, in piena area piccola, spara oltre la traversa.

Amaro pari interno per i giallorossi di mister Romano che, comunque, riducono ulteriormente la penalizzazione, ora a -6.