Il Messina vuol concedere il bis con il Paternò: «Sblocchiamoci in casa» PROBABILI FORMAZIONI

Archiviare in fretta la vittoria di Acireale: è questo il monito di Pippo Romano, tecnico di un Messina rinvigorito dal successo maturato all’“Aci e Galatea” e pronto a tuffarsi nella sfida odierna con il Paternò (calcio d’inizio alle 15) al “Franco Scoglio”. Un appuntamento che dovrà trasformare lo stadio in un catino di passione, seppur la prevendita sia andata avanti a rilento, per spingere i biancoscudati verso il primo successo casalingo della stagione. Fin qui, infatti, il Messina non ha ancora trovato la via del gol tra le mura amiche: 0-0 all’esordio con l’Athletic Palermo e sconfitta per 0-2, domenica scorsa, contro la capolista Gela. Ben diverso il rendimento in trasferta, con due vittorie in altrettanti scontri diretti salvezza, a San Cataldo e, appunto, ad Acireale.

Le probabili formazioni

Messina: Sorrentino, De Caro, Trasciani, Bosia, Maisano, Zucco, Garufi, Fravola, Orlando, Toure, Roseti. All.: Romano

Paternò: Branduani, Piedra, Ursino, Fernandez, D'Aloia, Jungling, Marchetti, Di Fazio, Boulahia, Golfo, Ambrogio. All.: Corapi

