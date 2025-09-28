Futuro Acr Messina, il Racing City Group c’è. E poi?

Entra nel vivo anche la fase legata alla situazione societaria del Messina. Il Racing City Group si è fatto avanti con la pec contenente la proposta d’acquisto irrevocabile, inviata giovedì sera e accompagnata da un bonifico a titolo di caparra. Una mossa che ha smosso le acque e che rappresenterà la base d’asta per il trasferimento del ramo sportivo della società, con tempistiche più snelle rispetto a una tradizionale procedura fallimentare.

La tifoseria, però, non ha mostrato grande fiducia sui social nei confronti del gruppo guidato da Justin Davis e Morris Pagniello, già attivi a più riprese nel panorama calcistico nazionale, ma spesso in situazioni borderline, come accaduto lo scorso inverno con la Lucchese, in un’operazione (in quel caso non conclusa) parallela per tempistiche a quella che poi portò il Messina nelle mani della AAD Invest Group.

Saranno giorni decisivi anche per gli sponsor Fontalba e Barbera, che con le loro quote hanno garantito l’esercizio provvisorio fino al 5 ottobre, insieme al contributo fondamentale della Società Cooperativa Calcio Messina.