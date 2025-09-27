Acr Messina, l’ex patron Sciotto: «Ho ceduto la società ad AAD in buona fede»

Pietro Sciotto è ormai il passato dell’Acr Messina. Otto anni di gestione per l’ex presidente che nell’estate del 2017 diede inizio, spinto dalla passione per i colori giallorossi, a una nuova era del calcio messinese senza raccogliere i risultati che era lecito attendersi.

Sciotto nella giornata di ieri ha inviato una lettera alla “Gazzetta”, un documento aperto a tutta la città per spiegare i suoi anni al timone della società e i motivi che lo hanno spinto a cedere l’80% della società a un fondo estero rivelatosi insolvente, mossa che di fatto ha azzerato le speranze di salvare la Lega Pro e che ancor oggi mette in dubbio il futuro di questa matricola societaria.

«In questo momento difficile per la storia dell’Acr Messina – comincia così la lettera di Pietro Sciotto – sento il dovere, umano e morale, di rivolgermi direttamente alla città, ai tifosi e alla stampa per offrire alcune riflessioni, nella speranza che si possa finalmente distinguere la verità dai pregiudizi, i fatti dalle narrazioni distorte. Ho assunto la guida del Messina spinto esclusivamente dall’amore per questi colori e per questa città, e in tutti questi anni – spesso in solitudine – ho sempre agito con un solo obiettivo: il bene del club. Nessun altro imprenditore, né le istituzioni locali né altri sponsor, hanno mai sostenuto economicamente il progetto. Tutte le risorse impiegate sono sempre arrivate dal mio impegno personale e familiare. Durante la mia gestione, il Messina è riuscito a risalire in Serie C e, fatto non banale nel panorama calcistico nazionale, non ha mai subito penalizzazioni, nemmeno di un punto. I bilanci sono stati chiusi in ordine fino al momento della cessione. Ho cercato di fare calcio con dignità e senso di responsabilità».