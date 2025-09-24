Il Messina ad Acireale per riprendere la corsa

Si riparte senza tregua, senza il tempo di metabolizzare il primo stop stagionale. Dopo il ko con il Gela, il Messina è atteso alle 15 dalla trasferta di Acireale, un appuntamento che vale doppio in chiave salvezza: i granata hanno messo insieme appena un punto e stanno subendo anche la pressione della piazza. Per la squadra di Pippo Romano, gravata dal -10 in classifica, è l’occasione per reagire subito e dare un segnale di vitalità.

Il tecnico peloritano, che potrà finalmente esordire ufficialmente in panchina dopo la squalifica, chiede ai suoi di pensare solo al campo, nonostante le ombre societarie continuino a pesare. La liquidazione giudiziale, con l’avvocata Maria Di Renzo al lavoro per conoscere la quantificazione del debito sportivo e i contatti con potenziali acquirenti, resta uno scenario ingombrante: «Quando giochi la partita – dice Romano – non pensi all’extracampo, ma è inevitabile che questa situazione ce la trasciniamo durante la settimana. Sono cose che incidono anche inconsciamente, ma questi ragazzi sono encomiabili e, malgrado le vicissitudini di questi 25 giorni, non hanno mai lesinato energie e sudore. Io resto fiducioso che questa vicenda si sblocchi: non penso che il Messina possa finire così ed è positivo che si siano mossi sponsor importanti come Barbera e Fontalba».

Diciannove i calciatori convocati, ancora out Saverino e Clemente, ma l’importanza della partita non lascia spazio a recriminazioni: «Dobbiamo cercare di fare risultato e ridurre ulteriormente il gap della penalizzazione – continua il tecnico – sarà una partita difficile e complicata, contro una squadra che ha fame di vittoria. Noi però non possiamo permetterci distrazioni: sappiamo che con l’uscita di Reis ci manca qualcosa davanti e contro il Gela siamo stati inefficaci soprattutto nella finalizzazione, anche perché non abbiamo punte di ruolo vere e proprie e Roseti, che è un 2006, non può ancora caricarsi certe responsabilità. Fin quando non arriverà qualcuno a prendere in mano la società dobbiamo fare necessità virtù. Ma è evidente che, se vogliamo colmare il -10, serviranno innesti di spessore ed esperienza».

Sul fronte opposto l’Acireale, reduce dalla sconfitta di Barcellona, cerca il primo successo stagionale: «Mi sento il primo responsabile – ammette il tecnico Marco Coppa – ma abbiamo una rosa ancora dimezzata dalle assenze. Contro il Messina servono il carattere e l’atteggiamento visto nelle prime due giornate e le motivazioni devono venire prima dei numeri e dei moduli. Se qualcuno pensa che sia una partita semplice si sbaglia: i giallorossi hanno tanti giocatori di categoria e hanno sorpreso tutti ottenendo risultati per un certo senso inaspettati, pur con una squadra costruita in poco tempo. Per noi è un crocevia, e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, io in primis».