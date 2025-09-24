Colpo in trasferta, il Messina batte l'Acireale 2-1: Touré e Fravola firmano il successo dei giallorossi

Il Messina conquista la seconda vittoria esterna consecutiva battendo 2-1 l’Acireale fuori casa. Alla rete iniziale di Touré ha risposto Maletic su rigore, ma nella ripresa l’ingresso di Fravola ha deciso il match con il gol del definitivo vantaggio. Nel finale i peloritani hanno gestito la superiorità numerica dopo l’espulsione di Cozza.

La squadra di mister Romano, al debutto in panchina, ha mostrato carattere sin dai primi minuti con buon possesso palla e occasioni create. Dopo il vantaggio di Touré, i locali hanno reagito trovando il pari dal dischetto. Nella ripresa i cambi hanno fatto la differenza: Fravola ha firmato il 2-1 sfruttando un errore difensivo, mentre Touré ha sfiorato il tris.

Il Messina sale così a quota tre punti, confermandosi efficace lontano da casa, e domenica al “Franco Scoglio” affronterà il Paternò con l’obiettivo di dare continuità alla rimonta in classifica.