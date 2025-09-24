Acr Messina, Pietro Franza: "C’è qualche gruppo interessato, se le cifre sono abbordabili si potrebbe fare qualcosa"

Al punto bar di Palazzo Zanca c’è il tifoso Giuseppe Trischitta che è anche consigliere comunale e presidente della Commissione Ponte. Da lì a breve è previsto l’intervento della Società Consortile e del suo vicepresidente Pietro Franza. Ma, davanti a un caffè, è difficile non indossare virtualmente la sciarpa giallorossa e chiedere notizie sul Messina. Stessa scena, poi, in Aula dove tra una battuta ed un sorriso Trischitta scherza (ma neanche tanto) sulla possibilità di chiedere a Webuild sostegno per l’Acr. «Sino a quando non ci sarà ok della Corte dei Conti - ha detto Trischitta - Webuild non ritiene di essere ufficialmente impegnata. Dopo potremo sentirla, anche sulla sponsorizzazione della squadra di calcio».

Il richiamo è troppo ghiotto per Pietro Franza che Trischitta definisce «ex presidente e futuro presidente».

«Tutti quanti – dice, però, Pietro Franza – stiamo osservando quanto sta accadendo. La commissaria sta facendo il suo lavoro, preparerà un’asta e sta accertando il debito. C’è qualche gruppo interessato, se le cifre sono abbordabili si potrebbe fare qualcosa. Ma, ancora, non c'è nulla di certo».

Quindi la considerazione: «Sappiamo come una squadra di calcio che va bene, che viene seguita, può dare impulso all’economia della città e anche alla positività di tutta la collettività che ne ha bisogno».

Il discorso, poi, prende la strada della formalità del tema della convocazione ma qualche consigliere invoca un intervento di Franza e della classe imprenditoriale. Perchè il pallone, e la passione, rotola anche in Consiglio Comunale.