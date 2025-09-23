Messina, guardare oltre. Ad Acireale per riscattarsi

Quando si è alzato il livello dell’avversario, come il Gela più preparato fisicamente e costruito con elementi di categoria, si sono evidenziati i limiti di un Messina che non è riuscito a dare continuità, dal punto di vista dei risultati e della prestazione, alle prime due uscite contro Athletic Palermo e Sancataldese, che avevano portato 4 punti. I giallorossi sono incappati nella prima sconfitta, che li ha lasciati sempre in ultima posizione a -10 punti, con la consapevolezza che ci sia ancora tanto lavoro da fare. È stato un passo indietro per una squadra colpita a livello mentale dalle recenti vicissitudini societarie e da una settimana segnata dalla liquidazione giudiziale del club, con inevitabili ripercussioni anche sulla serenità dell’organico, tra questi gli addii di elementi come Reis Daquinto, trasferitosi al Savoia.

L’attaccante era stato tra le note liete delle prime gare, almeno per impegno e voglia di lottare, e anche la sua assenza ha accentuato la leggerezza del reparto offensivo. La squadra di mister Pippo Romano, che ancora non ha ufficialmente debuttato in panchina causa squalifica (lo farà mercoledì ad Acireale), si è affidata, inizialmente, ad Aprile e Tourè, poi Roseti, mai nel vivo della sfida, e soprattutto Azzara, più vivace, hanno cercato di dare una scossa alla manovra. Qualche buono spunto, qualche insidioso tentativo, ma è mancata la lucidità per colpire e riaprire la sfida. Il Messina non è riuscito a sfruttare quello che poteva essere un episodio a proprio favore (l’espulsione di Sbuttoni) e la superiorità numerica, effettivamente, non si è mai vista.

Il calendario offre l’occasione di un immediato riscatto e mercoledì è in programma il primo turno infrasettimanale della stagione sul campo dell’Acireale. Guardando la classifica si tratta di uno scontro diretto in chiave salvezza, cui seguirà, domenica 28, quello contro il Paternò: gli acesi hanno raccolto un punto, proprio allo stadio “Aci e Galatea” contro il Savoia, mentre hanno perso in casa di Vigor Lamezia e Igea Virtus.

Ieri pomeriggio la squadra giallorossa è tornata in campo per preparare la sfida di Acireale: tutti a disposizione di mister Romano, ad eccezione degli infortunati Clemente e Saverino, che oggi effettueranno una visita di controllo per stabilire se potranno partire con il gruppo.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

