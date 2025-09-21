Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Messina, i problemi restano ma c'è (anche) il campo: contro il Gela per rosicchiare altri punti

Azzara accanto a Roseti davanti Out Saverino e Clemente. Prima convocazione per Elia

Prima della conferenza, il curatore Maria Di Renzo ha fatto tappa al “Marullo” dove la squadra stava preparando la partita odierna contro il Gela. Mentalmente non la situazione ideale ma i giocatori continuano a mostrare motivazione. «Ho detto loro che sono parte di questo tentativo di salvataggio - ha detto la Di Renzo -. I risultati positivi potrebbero incoraggiare tifosi e investitori, quindi spero che facciano bene. Fermo restando che al momento le garanzie di prosecuzione si fermano al 5 ottobre. Dopo, dipenderà dalle trattative in corso».
Senza Rais Daquinto andato al Savoia, persa un’arma importante in attacco. Accanto a Roseti, dovrebbe esserci Azzara dopo la doppietta a San Cataldo. Scelte ridotte anche a centrocampo, visto che non hanno recuperato Saverino e Clemente. Prima convocazione per il classe 2005 Elia. Non c’è neppure l’esterno Di Lazzaro (2006) che avrebbe deciso di lasciare il gruppo. «Non è facile trovarsi in queste condizioni ma proveremo a buttare il cuore oltre l’ostacolo», ha commentato mister Pippo Romano.

 

