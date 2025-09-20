Futuro in bilico per l'Acr Messina, la curatela: "Vagliamo delle proposte, il vero nodo sono i debiti sportivi"

Il futuro dell'Acr Messina resta appeso a un filo e l'obiettivo resta quello di trovare una nuova proprietà attraverso una procedura velocizzata. In queste settimane sono in corso valutazioni con alcuni potenziali investitori, ma vanno valutate l’attendibilità e la serietà delle proposte ricevute. Il quadro è stato fornito in conferenza stampa da Maria Di Renzo, curatrice della società nominata dal Tribunale di Messina, intervenuta a Palazzo Zanca, a fianco del sindaco Federico Basile.
La cooperativa che sostiene la gestione ha garantito appoggio economico e professionale, offrendo anche consigli utili per avviare un percorso più stabile. Fondamentale si rivela anche l’aiuto degli sponsor locali Barbera e Fontalba. Le prossime partite saranno decisive: serviranno a vagliare le reali intenzioni degli imprenditori e a capire se sarà possibile portare a termine la stagione. "Il nodo cruciale resta quello della riassegnazione del titolo sportivo. L'esercizio provvisorio è sino al 5 ottobre - ha spiegato Di Renzo - per quella data servirà aver valutato le proposte arrivate da eventuali imprenditori interessati all'acquisto. E delle interlocuzioni sono in corso. Sono proposte che reputo valide, altrimenti non avrei neanche chiesto l'esercizio provvisorio perché per me sarebbe stato molto più semplice e conveniente non ricorrerci. Ma per il rispetto per Messina, i tifosi e la fede calcistica mi sono imposta di provarci. Ma è chiaro che vanno esaminate tutte le carte. Chiunque intenda acquisirlo dovrà garantire requisiti stringenti e impegni concreti, anche perché la contabilità della società non è sempre stata lineare. Il nodo è capire a quanto ammonta il debito sportivo e per questo ho già chiesto alla Federazione e capire se si tratta solo degli stipendi di giugno o anche di debiti fiscali e assicurativi" ha detto Di Renzo. Una bella differenza perché la forbice sarebbe ampia, tra i circa 150mila euro contando solo il debito di giugno sino agli oltre 900mila euro in caso di aggiunta del resto.
"Non è possibile proseguire un esercizio provvisorio per tutta la stagione perché sarebbe contrario anche al buon senso - ha proseguito Di Renzo - e non credo che ci sia un imprenditore interessato solo ad arrivare a fine anno e basta. Dunque adesso chi può si faccia avanti, verrebbe da dire, ma per farlo occorre che il possibile acquirente abbia le idee chiare sul monte dei debiti sportivi come detto. Lo scopo è arrivare a un’offerta irrevocabile d’acquisto, che sarà pubblicizzata senza indicare il nome dell’investitore: su quella base si svolgerà un’asta, con la possibilità di presentare offerte migliorative. La procedura, in linea con il Codice della Crisi, richiederebbe 30 giorni, ma vista l’urgenza si punta a dimezzare i tempi: pubblicità per 15 giorni e chiusura in un mese o poco più".
Sul piano sportivo, i giocatori continuano a mostrare motivazione e senso di responsabilità. «Ho detto loro che sono parte integrante di questo tentativo: i risultati positivi potrebbero incoraggiare tifosi e investitori». Dopo il 5 ottobre, tuttavia, ogni prospettiva resterà subordinata all’esito delle trattative in corso.
