Futuro in bilico per l'Acr Messina, la curatela: "Vagliamo delle proposte, il vero nodo sono i debiti sportivi"

Il futuro dell'Acr Messina resta appeso a un filo e l'obiettivo resta quello di trovare una nuova proprietà attraverso una procedura velocizzata. In queste settimane sono in corso valutazioni con alcuni potenziali investitori, ma vanno valutate l’attendibilità e la serietà delle proposte ricevute. Il quadro è stato fornito in conferenza stampa da Maria Di Renzo, curatrice della società nominata dal Tribunale di Messina, intervenuta a Palazzo Zanca, a fianco del sindaco Federico Basile.

La cooperativa che sostiene la gestione ha garantito appoggio economico e professionale, offrendo anche consigli utili per avviare un percorso più stabile. Fondamentale si rivela anche l’aiuto degli sponsor locali Barbera e Fontalba. Le prossime partite saranno decisive: serviranno a vagliare le reali intenzioni degli imprenditori e a capire se sarà possibile portare a termine la stagione. "Il nodo cruciale resta quello della riassegnazione del titolo sportivo. L'esercizio provvisorio è sino al 5 ottobre - ha spiegato Di Renzo - per quella data servirà aver valutato le proposte arrivate da eventuali imprenditori interessati all'acquisto. E delle interlocuzioni sono in corso. Sono proposte che reputo valide, altrimenti non avrei neanche chiesto l'esercizio provvisorio perché per me sarebbe stato molto più semplice e conveniente non ricorrerci. Ma per il rispetto per Messina, i tifosi e la fede calcistica mi sono imposta di provarci. Ma è chiaro che vanno esaminate tutte le carte. Chiunque intenda acquisirlo dovrà garantire requisiti stringenti e impegni concreti, anche perché la contabilità della società non è sempre stata lineare. Il nodo è capire a quanto ammonta il debito sportivo e per questo ho già chiesto alla Federazione e capire se si tratta solo degli stipendi di giugno o anche di debiti fiscali e assicurativi" ha detto Di Renzo. Una bella differenza perché la forbice sarebbe ampia, tra i circa 150mila euro contando solo il debito di giugno sino agli oltre 900mila euro in caso di aggiunta del resto.