Totò è sempre vivo nel cuore di tutti

Un anno fa se ne andava un ragazzo dal cuore d’oro prima che un grande campione. Sono già passati dodici mesi dal giorno in cui Totò Schillaci ha smesso di combattere la brutale malattia dopo aver battagliato per mesi con la grinta che l’ha sempre contraddistinto, nello sport come nella vita. Un anno senza un uomo che ha scritto una delle più belle favole del calcio, iniziando a tirare calci a un pallone per le strade del Cep di Palermo fino a conquistare il mondo, trascinando a suon di gol l’Italia sul podio iridato. Totò se n’è andato la mattina del 18 settembre 2024 ma la sua memoria è sempre viva nei cuori non solo di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, ma anche di chi ha apprezzato a distanza la semplicità di una ragazzo partito con una valigia di sogni e arrivato laddove sarebbe utopistico anche solo pensare.

Nessuno ha mai dimenticato le qualità di un fenomeno del calcio che ha lasciato una traccia indelebile del proprio vissuto. Palermo in primis lo ricorda con due murales in città, tappa obbligata per chi non ha mai dimenticato le imprese del campione: uno è sorto mesi fa proprio al Cep, il quartiere popolare dove partì il sogno, l’altro, più recente, a Passo di Rigano, sempre nel capoluogo.

A Messina ancora nessuna iniziativa del genere, ma all’orizzonte dovrebbe esserci la realizzazione di un murales all’esterno del rinnovato “Celeste”, dove Totò si fece conoscere realizzando una montagna di gol prima di spiccare il volo verso la Juventus. «Totò è figlio di Palermo, ma amato in tutta la Sicilia e in tutta Italia ed è, a tutti gli effetti, cittadino adottivo di Messina, città nella quale ha lasciato un segno indelebile e alla quale era legatissimo – spiega il figlio Mattia Schillaci, nato proprio durante le Notti Magiche di Italia ’90 –. Siamo felici per ogni opera che valorizzi l’immagine di papà». Un papà indimenticabile come lo è l’uomo e il campione che tutta l’Italia ha amato.