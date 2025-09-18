Messina, corsa contro il tempo per trovare risorse. Disponibili 10 mila euro e in campo anche altri due sponsor?

Il Messina sta vivendo una situazione delicatissima, con il commissario/curatore Maria Di Renzo che cerca la strada giusta per potere assicurare un futuro sportivo ai colori giallorossi dopo la liquidazione giudiziale decisa per l'Acr.

Senza il rinvio chiesto delle due prossime ravvicinate partite (assurdo averlo negato visto che ciò in passato è stato accettato per motivazione decisamente meno valide!) contro Gela e Acireale, è corsa contro il tempo per raccogliere le somme utili a organizzare gli impegni e guadagnare tempo verso l'ipotizzata cessione del ramo sportivo tramite asta, possibile attraverso l'avvio dell'esercizio provvisorio.

In questo senso, la situazione potrebbe sbloccarsi grazie all'impegno della Società Cooperativa che oltre a intervenire direttamente con proprie risorse per circa 10mila euro, sta sollecitando ulteriori tesseramenti per sostenere la causa ma anche all'acquisto di biglietti per la gara di domenica, finalizzato a sostenere le attività del club ormai in mano agli organi giudiziari. Si sarebbero fatti avanti anche due sponsor/sostenitori, che hanno interagito direttamente con la Di Renzo e dovrebbero essere resi noti nei prossimi giorni.